ترامب: لم أتناول أدوية إنقاص الوزن وربما يجب علي ذلك

في مقابلة شاملة مع صحيفة نيويورك تايمز، سئل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عما إذا كان قد تناول أيا من أدوية إنقاص الوزن وأدوية مرض السكري من فئة "الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1" ذات الشعبية الهائلة، والتي أطلق عليها اسم "أدوية الدهون".

وجاء رد ترامب: "لا، لم أفعل.. ربما يجب علي ذلك".

وذكر التقرير الطبي لترامب الصادر في أبريل أن طول الرئيس يبلغ 6 أقدام و3 بوصات (190.5 سنتيمترا) ويزن 224 رطلا (101.6 كيلوجرام)، وهو أقل وزنا بـ 20 رطلا (9.1 كيلو جرام) عما كان عليه في فحص عام 2020 في ولايته الأولى والذي أظهر أنه كان على وشك السمنة.