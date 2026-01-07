زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب الفلبين

ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم، منطقة تقع على بعد 16 كيلومترا ناحية الشرق إلى الجنوب الشرقي من مدينة باكولين في جنوب الفلبين.

وكان مركز الزلزال على عمق 35 كيلومترا تحت سطح الأرض، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ولم ترد حتى الآن تقارير رسمية عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

وتقع الفلبين ضمن حلقة النار في المحيط الهادئ، ما يجعلها عرضة لنشاط زلزالي متكرر.