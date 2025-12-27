هدية فاخرة لسيدة كوريا الجنوبية الأولى السابقة تحيل نائبا وزوجته للمحاكمة

أحال فريق مستشار خاص في كوريا الجنوبية،اليوم السبت، النائب كيم جي-هيون (حزب سلطة الشعب، المعارض الرئيسي)، وزوجته، للمحاكمة بتهمة تقديم هدية فاخرة للسيدة الأولى السابقة كيم كون هي، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأحال الفريق الذي يقوده المستشار الخاص مين جونج-كي، النائب كيم وزوجته، التي تحمل اسم العائلة لي، إلى القضاء بتهمة تسليم حقيبة يد من أعمال المصمم الفرنسي روجر فيفييه، قيمتها 6ر2 مليون وون (١٧٦٠ دولارا أميركيا) إلى كيم كون هي، بعد فترة وجيزة من انتخاب النائب رئيسا لحزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي في مارس 2023.

وتم العثور على حقيبة اليد في منزل السيدة الأولى السابقة، إلى جانب رسالة شكر كتبتها لي، وذلك خلال مداهمة أجراها فريق المستشار الخاص الشهر الماضي.

واعترف النائب كيم بتقديم الهدية لكنه أنكر مزاعم الرشوة، قائلا إن الأمر كان من باب المجاملات الاجتماعية فحسب.