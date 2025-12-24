سورية.. القبض على شخص كتب عبارات طائفية تحريضية في حمص

أعلن مصدر أمني سوري القبض على شخص كتب عبارات طائفية تحريضية على جدران مدينة حمص بوسط البلاد .

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" اليوم الأربعاء عن مصدر أمني قوله إن "قسم شرطة المحطة في مدينة حمص بالتنسيق مع قسم المعلومات في قيادة الأمن الداخلي بالمحافظة، ألقى القبض على شخص كتب عبارات طائفية تحريضية على جدران المدينة.

وذكر المصدر أن الحادثة موثقة بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر إقدام شخص بكتابة هذه العبارات بهدف بث الفتنة والتفرقة، حيث حددت هويته وألقي القبض عليه، واتُخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص.