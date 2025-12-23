تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 سعوديين أدينوا بارتكاب جرائم إرهابيةٍ

نفذت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة سعوديين أدينوا بارتكاب جرائم إرهابيةٍ تهدف للإخلال بأمن المجتمع واستقراره.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان صحفي اليوم ، إن "كلا من حسين بن حيدر بن علوي القلاف و محمد بن أحمد بن سعود آل حمد و حسن بن صالح بن مهدي سليم ( سعوديو الجنسية) أقدموا على ارتكاب عملياتٍ إرهابيةٍ داخل المملكة تمثلت في قتل رجل أمن وإصابة آخر، وإطلاق النار على المقار والمركبات الأمنية، وتصنيع المتفجرات وحيازة الأسلحة والذخائر بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره."

وأضافت أن " التحقيق معهم أسفر عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرًا".

وحذرت الوزارة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.