باكستان.. السجن 17 سنة لكل من عمران خان وزوجته في قضية فساد

ذكرت محكمة باكستانية ومحامون ‌لرئيس الوزراء السابق عمران خان أن أحكاما صدرت اليوم السبت بحقه وبحق زوجته بشرى بيبي بالسجن 17 سنة لكل منهما في قضية فساد تتعلق بالتصرف في هدايا مقدمة للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية.

وتُضاف الإدانة الأحدث إلى سلسلة من المشاكل القانونية التي يواجهها خان، المسجون منذ أغسطس آب 2023 والذي يواجه عشرات القضايا المرفوعة ضده منذ إقالته من منصبه عام 2022 تتباين من تهم الفساد وحتى إفشاء أسرار الدولة.

ونفى خان ارتكاب ​أي مخالفات في جميع هذه القضايا، ​التي يصفها حزبه بأنها ​ذات دوافع سياسية.

وقال رانا مدثر عمر، محامي عائلة خان، ‌لرويترز "أصدرت ‌المحكمة الحكم دون الاستماع إلى الدفاع، وحكمت على عمران خان وبشرى بيبي بالسجن 17 عاما مع غرامات باهظة".

وأضافت المحكمة أنهما حُكم عليهما ​بالسجن 10 ​سنوات مع الأشغال الشاقة بموجب قانون العقوبات الباكستاني بتهمة خيانة الأمانة، وسبع سنوات أخرى بموجب قوانين ‍مكافحة الفساد، بالإضافة إلى غرامات قدرها 16.4 مليون روبية لكل منهما.

وتتعلق القضية بساعات فاخرة أهديت إلى خان خلال زيارات ‍رسمية، وقال ممثلو الادعاء إن خان وزوجته اشترياها لاحقا من الدولة بسعر مخفض للغاية، في انتهاك لقوانين الهدايا الباكستانية.

وهذه القضية منفصلة عن قضية سابقة تتعلق بهدايا الدولة مرتبطة باعتقال خان في أغسطس 2023.