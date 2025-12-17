وسط خلافات ثنائية.. حزن في اليابان قبل مغادرة آخر حيواني باندا عملاقة إلى الصين

بعد يوم واحد من انتشار أنباء عن أن اليابان ستفقد قريبا آخر اثنين من حيوانات الباندا العملاقة وأنه سيتم نقلهما للصين، توافد الآلاف من المعجبين على حديقة حيوان أوينو في طوكيو، أمس، وانهمرت دموع الكثيرين أثناء توديعهما.

وأثار إعلان انتقال الباندا شياو شياو ولي لي، البالغتين من العمر أربع سنوات، إلى الصين في نهاية يناير، قبل الموعد النهائي الذي كان مقررا في 20 فبراير، ضجة واسعة أمس الاثنين وتسبب في خيبة أمل لشعب لطالما عشق الباندا. ورغم أن انتقالهما إلى الصين كان مخططا له مسبقا، فإن مغادرتهما من طوكيو تحمل دلالات رمزية عميقة في وقت تشهد فيه العلاقات الصينية اليابانية تدهورا بسبب قضايا جيوسياسية.