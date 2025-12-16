واشنطن تصنّف عصابة مخدرات كولومبية "منظمة إرهابية أجنبية"

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء تصنيف عصابة "كلان ديل غولفو" لتهريب المخدرات في كولومبيا على أنّها "منظمة إرهابية أجنبية".

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان، إنّ هذه العصابة هي "منظمة إجرامية عنيفة وقوية تضم آلاف الأعضاء"، مشيرا إلى أنّ مصدر دخلها الرئيسي هو تهريب الكوكايين.

وأضاف أنّ "كلان ديل غولفو مسؤولة عن هجمات إرهابية على موظفين حكوميين وأعضاء في القوات المسلحة وعسكريين ومدنيين كولومبيين".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب صنّفت العديد من عصابات تجارة المخدرات في أميركا اللاتينية على أنّها منظمات إرهابية، فيما بدأت تنفيذ غارات تستهدف قوارب تشتبه واشنطن بتهريبها مخدرات في بحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وعصابة "كلان ديل غولفو" تعدّ واحدة من أكبر مصدري الكوكايين في العالم، كما أنّها متورطة في قضايا ابتزاز وتعدين غير قانوني، وتمثّل أحد التحديات الأمنية الرئيسية للحكومة الكولومبية.