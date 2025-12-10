ما حقيقة صراخ نائب الرئيس الأميركي على زوجته؟.. فانس يرد

رد نائب الرئيس الأميركي جيه.دي. فانس على صورة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزعم ظهوره أثناء مشادة كلامية مع زوجته أوشا.

وأشار فانس إلى أن الصورة غير مؤرخة وغير مؤكدة، وتبدو وكأنها منشأة بتقنية الذكاء الاصطناعي. واستخدم معارضو الرئيس دونالد ترامب الصورة للتعليق على الحياة الشخصية لفانس، حيث علق أحد مستخدمي "فيسبوك" ساخرا: "يبدو أن الأمور ليست على ما يرام في جمهورية الجمهوريين".

ورد فانس على تلك التعليقات عبر منصة "إكس" أمس، بمزحة تقول: "أرتدي دائما قميصا داخليا عندما أخرج في العلن لأتشاجر مع زوجتي بصوت عال".

ويأتي ذلك في سياق تعرض الزوجين لموجة من الإشاعات حول علاقتهما منذ أكتوبر الماضي، خاصة بعد ظهور أوشا في مناسبتين مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب دون خاتم زواجها. وقد علق المتحدث باسمها بأنها كأم مشغولة قد تنسى أحياناً ارتداء الخاتم.

وفي مقابلة سابقة مع إن "بي سي نيوز"، عبر فانس عن عدم اكتراثه بهذه الأحاديث، قائلاً إنهم "يستمعون بها نوعا ما".