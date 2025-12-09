إصابة 30 شخصا بعد زلزال قوته 7.5 درجة ضرب اليابان

رفعت السلطات اليابانية التحذيرات من أمواج المد العاتية "تسونامي"، اليوم، بعد ساعات من زلزال قوي بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر هز المناطق الشمالية الشرقية أمس، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 30 شخصا وإجبار نحو 90 ألفا على إخلاء منازلهم.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إنه صدرت تحذيرات لمقاطعات هوكايدو وأوموري وإيواتي، وُرصدت أمواج تسونامي بارتفاع يتراوح من 20 إلى 70 سنتيمترا في موانئ عدة.

وبحلول الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، خفضت الهيئة التحذيرات إلى إرشادات ثم رفعتها في وقت لاحق، فيما لم ترد تقارير عن وقوع أضرار كبيرة.

وكان مركز الزلزال على بعد 80 كيلومترا قبالة ساحل مقاطعة أوموري، وعلى عمق 54 كيلومترا.

وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي للصحافيين، حتى الآن، تلقيت تقارير عن إصابة 30 شخصا وحريق واحد.

ولم ترد أنباء عن أي أضرار في محطات الطاقة النووية في المنطقة التي تديرها شركتا توهوكو وهوكايدو للطاقة الكهربائية، فيما انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل فور وقوع الزلزال، لكن تم استئناف الخدمة بحلول صباح اليوم الثلاثاء.