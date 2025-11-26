وفاة العشرات جراء الفيضانات الكارثية في تايلاند وإندونيسيا

أثرت الفيضانات الكارثية على الملايين من الأشخاص في تايلاند وإندونيسيا وماليزيا.

ولقي 33 شخصا على الأقل حتفهم جراء الفيضانات العارمة في جنوب تايلاند، بحسب ما ذكرته صحيفة بانكوك بوست اليوم الأربعاء نقلا عن متحدث حكومي.

وأضافت الصحيفة أن أكثر من 5.2 مليون شخص تضرروا في تايلاند وحدها بعد الأمطار الموسمية.

وبحسب الأستاذ الجامعي وخبير التغير المناخي سيري سوبراتيد، فأن الأمر قد يستغرق أسابيع حتى تنحسر مياه الفيضانات من مقاطعة هات ياي الأكثر تضررا والواقعة على الحدود مع ماليزيا.

وفي الكثير من الأماكن، لا يتسنى لفرق الطوارئ التحرك إلا بالقوارب. وأمرت الحكومة بنشر مروحيات لإسقاط إمدادات الغذاء والإغاثة للأسر العالقة في منازلها بالمناطق المغمورة بالمياه بشكل كبير. وبدأت تنفد الإمدادات بالفعل في الكثير من الأماكن.

وتقطعت السبل بنحو ثمانية آلاف سائح أغلبهم أجانب من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا في الفنادق ومطار هات ياي في الأيام الأخيرة.

وعبر الحدود في ماليزيا، لجأ نحو عشرة آلاف شخص إلى أماكن الإعاشة المؤقتة في ولاية كيلانتان.

وفي جزيرة سومطرة الإندونيسية، تشرد الآلاف بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي أسفرت عن فيضانات وانهيارات أرضية.

ولقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب العشرات، بحسب ما ذكرته وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية اليوم الأربعاء.