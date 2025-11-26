الأمم المتحدة تطلق عملية انتخاب أمين عام جديد لها

انطلقت رسميًا، أمس، عملية انتخاب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، بعد أن طُلب من الدول الأعضاء تقديم أسماء المرشحين لتولي المنصب بداية من الأول من يناير 2027، ليحل محل الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته في نهاية عام 2026.

وفي رسالة مشتركة، دعا مجلس الأمن المكون من 15 دولة ورئيس الجمعية العامة المكونة من 193 دولة إلى تقديم الترشيحات، مما يمثل بداية السباق لخلافة جوتيريش في منصب الأمين العام للمنظمة الدولية.

وسيقدّم مجلس الأمن الدولي توصية رسمية بمرشح إلى الجمعية العامة لانتخابه أمينًا عامًا عاشرًا للأمم المتحدة في وقت لاحق من العام المقبل