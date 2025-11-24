"بسبب المناطيد".. إغلاق مطار فيلنيوس في ليتوانيا

قال مطار فيلنيوس في ليتوانيا، أمس، إنه أوقف عملياته مؤقتاً، بسبب تحرك مناطيد نحو مجاله الجوي، مما أدى إلى تحويل بعض الرحلات القادمة إلى مدن أخرى.

وكتبت الشركة المشغلة للمطار على موقعها الإلكتروني: "انتباه.. تعطلت عمليات مطار فيلنيوس"، مضيفة أنه من المقرر إعادة فتحه في الساعة 1:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت جرينتش).

وتقول ليتوانيا إن الاضطرابات ناجمة عن مناطيد الأرصاد الجوية التي تنقل السجائر المهربة من بيلاروس المجاورة، وتلقي باللوم على رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو للسماح بهذه الممارسة، واصفة إياها بأنها شكل من أشكال "الهجوم بكل الوسائل".