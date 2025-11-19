رونالدو ينشر لقطات من لقائه مع ترامب في البيت الأبيض

نشر نجم كرة القدم البرتغالي، ولاعب النصر السعودي، كريستيانو رونالدو لمتابعيه في منصة إنستغرام، الأربعاء لقطات من لقائه برفقة زوجته جورجينا رودريغيز، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وأظهرت اللقطات التي نشرها رونالدو عبر خاصية "ستوري"، تواجد النجم البرتغالي هو وجورجينا بجانب ترامب، وبدا أنهم كانوا يتحدثون فيما بينهم قبل أن ينتابهم الضحك.

وأظهرت لقطات أخرى تواجد رونالدو، البالغ من العمر 40 عاماً، مع دونالد ترامب داخل البيت الأبيض، ومصافحة الثنائي لبعضهما البعض.

كما كان كريستيانو رونالدو قد حضر حفل العشاء الرسمي الّذي أقامه ترامب لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في البيت الأبيض.

وعلى هامش حفل العشاء، قال ترامب: "هذه القاعة تعج بأكبر قادة العالم، وفي عالم الأعمال والرياضة".

وأوضح دونالد ترامب أن ابنه الأصغر بارون معجب برونالدو، إذ قال مازحاً: "كما تعلمون، ابني من أشد المعجبين برونالدو، وأعتقد أنه يحترم والده أكثر الآن".

وأضاف :" ابني بارون من كبار المعجبين برونالدو، وتعرف عليه، وأعتقد أنه أصبح يقدر ويحترم والده أكثر الآن، لمجرد أنني قدمت النجم البرتغالي له".