تراجع مخزون المياه في ثاني كبرى المدن الإيرانية إلى أقل من 3%

تراجح مخزون المياه في السدود الأربعة التي تغذي مشهد، ثاني كبرى المدن الإيرانية إلى أقل من 3 %، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية الأحد، فيما تعيش البلاد أزمة جفاف لم يسبق لها مثيل.

وقال المسؤول عن مؤسسة المياه في مشهد حسين إسماعيليان لوكالة إيسنا إن مخزون المياه "تراجع إلى أقل من 3 %" في سدود هذه المدينة البالغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة.

في مطلع الأسبوع، قدرت السلطات مخزون الماء في سدود مشهد بأربعين مليون متر مكعب، علما أن المخزون في الوقت نفسه من العام الماضي كان يبلغ 189 مليونا.

في طهران، جفّ أحد السدود الخمسة تماما، فيما انحسر المخزون في آخر إلى ما دون 8 %، بحسب السلطات.

ونقلت وسائل إعلام أن 15 محافظة إيرانية من أصل 31 لم تهطل فيها قطرة مطر واحدة في الخريف الحالي.