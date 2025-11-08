إيران تقطع إمدادات المياه في ساعات المساء

في ظل أزمة المياه الحادة التي تشهدها إيران، سيتم قطع إمدادات المياه مؤقتا في ساعات المساء حتى الصباح، ولا سيما في العاصمة طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إيسنا) اليوم السبت عن وزير الطاقة عباس علي‌آبادي قوله: "نُجبر على قطع إمدادات المياه عن المواطنين في بعض الأمسيات حتى تتمكن الخزانات من الامتلاء مجدداً".

وأضاف الوزير أن انخفاضا كبيرا في ضغط المياه متوقع أيضا، داعيا السكان إلى تركيب خزانات مياه ومضخات لتعويض فترات انقطاع الإمدادات.

وتم بالفعل قطع المياه من المساء حتى الصباح التالي في عدة مناطق من طهران، وأصبح تخزين المياه جزءا من الحياة اليومية، خصوصا لاستخدامها في دورات المياه.

الرئيس يطالب بترشيد صارم للمياه

أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان هذا الأسبوع إلى احتمالات اتخاذ إجراءات ترشيد صارمة في إمدادات المياه إذا لم تهطل الأمطار بحلول الشهر المقبل.

وفي حال استمرار الجفاف، يفكر بزشكيان حتى في إجلاء سكان العاصمة طهران، التي يبلغ عدد سكانها نحو 15 مليون نسمة.

إلا أن مراقبين يرون أن مثل هذا الإجراء لا يعدو كونه تصريحا رمزيا دون إمكانية تنفيذ فعلية، إذ إن نقل العاصمة سيستغرق سنوات، إن لم يكن عقودا، نظرا لتمركز جميع السلطات المركزية ومعظم أماكن عمل السكان في طهران.