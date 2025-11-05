تحطّم طائرة شحن قرب مطار لويفيل في الولايات المتحدة

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح، جراء تحطم طائرة شحن تابعة لشركة "يو بي إس" بالقرب من مطار "لويفيل" الدولي بولاية كنتاكي الأمريكية.

وأوضحت الإدارة الاتحادية للطيران بالولايات المتحدة أن الطائرة، وهي من طراز "إم دي-11" تحطمت عقب إقلاعها من "لويفيل" متجهة إلى "هونولولو"، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تقل ثلاثة من أفراد الطاقم.

وقال آندي بيشير حاكم ولاية كنتاكي، أمس، إنه في الوقت الحالي، نعتقد أن هناك ثلاثة قتلى على الأقل، وأعتقد أن هذا العدد سيرتفع، هناك 11 مصابًا على الأقل، بعضهم في حالة خطرة وقد نقلوا إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج.

وتم إغلاق المجال الجوي في مطار لويفيل مؤقتا عقب الحادث، وسط توقعات بتأثيرات على عمليات الشحن.