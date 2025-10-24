لا أحد هناك يرغب في لقائه.. وزير الخارجية الألماني يُلغي زيارته إلى الصين

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم، إن رحلة وزير الخارجية يوهان فاديفول إلى الصين ألغيت بعد أن كان‭ ‬من المقرر إجراؤها يوم الأحد، لتعذر ترتيب اجتماعات كافية للزيارة.

وأضافت المتحدثة في مؤتمر صحافي: "سنؤجل الزيارة إلى وقت لاحق"، وتابعت أن ألمانيا قلقة بشأن القيود المفروضة على صادرات المعادن الأرضية النادرة.

وذكرت أنه تعذر ترتيب اجتماعات كافية للزيارة.

ورفضت المتحدثة الإفصاح عن الدولة المسؤولة عن إلغاء الزيارة، لكنها أكدت أن ألمانيا تأسف لهذا التطور خاصة في ظل أهمية الصين كدولة "ذات تأثير على روسيا في حربها ضد أوكرانيا".