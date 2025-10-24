رئيس الإكوادور: تعرّضت لمحاولة تسميم بالشوكولاتة

قال رئيس الإكوادور، دانيال نوبوا، إنه تعرّض لمحاولة تسميم من خلال قطع شوكولاته وحلويات أعطيت له في حفلة عامة، وتبيّن أنها تحتوي على «ثلاث مواد كيميائية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهذه المرة الثانية التي تتقدم فيها الحكومة بشكوى عن محاولة اغتيال للرئيس، فيما تشهد البلاد مظاهرات كثيرة لجماعات السكان الأصليين؛ احتجاجاً على السياسات العامة.

وقال نوبوا في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، إن وجود هذه العناصر الكيميائية «بتركيز عالٍ يدلّ على أن الأمر متعمّد».

ومطلع الشهر الحالي، قالت الحكومة أيضاً إن سيارة الرئيس تعرّضت لإطلاق نار نُسب إلى جماعات السكان الأصليين.

وتشهد الإكوادور منذ منتصف سبتمبر، مظاهرات وقطعاً للطرق في مناطق عدة بدعوة من أكبر منظمات السكان الأصليين التي تعارض إلغاء الدعم الحكومي على الديزل.