بطرافة.. أردوغان يفاجئ ميلوني: "توقفي عن التدخين!"

باغت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بطلبه منها أن تتوقف عن التدخين، أمس، على هامش حضورهما قمة شرم الشيخ للسلام حول غزة.

وكان أردوغان يصافح ميلوني، عندما مازحها قائلا إنه "تبدين جيدة، ربما علي مساعدتك في التوقف عن التدخين"، بحسب مقطع فيديو جرى تناقله عبر الشبكات الاجتماعية.

وعندها ردت رئيسة الوزراء الإيطالية: "أنا أعلم، أنا أعلم.. لا أريد أن أبدو مُضحكة".

في حين دخل أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في موجة من الضحك.

وقال ماكرون مُعلقًا على طلب أردوغان من ميلوني: "إنه مُستحيل".