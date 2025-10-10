الدنمارك.. خطة لحظر استخدام الأطفال دون 15 عاماً لمواقع التواصل

أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، خطة حكومية لفرض حظر على استخدام الأطفال دون 15 عاماً لمنصات التواصل الاجتماعي للأطفال، حسبما أوردت مجلة "بوليتيكو".

وقالت فريدريكسن في خطابها الافتتاحي أمام البرلمان الدنماركي "فولكتينج"، أول من أمس، إن "الهواتف المحمولة ومنصات التواصل الاجتماعي تسرق طفولة أطفالنا"، مضيفة: "لقد أطلقنا العنان لوحش"، مشيرة إلى أن جميع طلاب الصف السابع تقريباً، حيث يبلغ عمر التلاميذ عادةً 13 أو 14 عاماً، يمتلكون هاتفاً محمولاً.

واستشهدت رئيسة الوزراء في خطابها بأرقام تُظهر أن 60% من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و19 عاماً لم يلتقوا بصديق واحد في أوقات فراغهم، في حين أن 94% من الأطفال الدنماركيين في الصف السابع الابتدائي لديهم حسابات على منصات التواصل الاجتماعي قبل بلوغهم سن 13 عاماً.

وتابعت: "آمل أن تساعدوا هنا في المجلس في تشديد القانون حتى نهتم بأطفالنا هنا في الدنمارك بشكل أفضل".

من جانبها، قالت وزيرة الرقمنة في الدنمارك، كارولين ستيج، إن إعلان حكومتها كان "إنجازاً". مضيفة: "لقد قلتها من قبل، وسأقولها مرة أخرى: لقد كنا ساذجين للغاية. لقد تركنا حياة الأطفال الرقمية للمنصات التي لم تضع سلامتهم في الاعتبار أبداً. يجب أن ننتقل من الأسر الرقمي إلى (النشاط) المجتمعي".

مع ذلك، لم تقدم فريدريكسن مزيداً من التفاصيل بشأن ما سيترتب على مثل هذا الحظر، كما لم يظهر مشروع قانون بشأن الحد الأدنى للسن في البرنامج التشريعي للحكومة للسنة البرلمانية القادمة.