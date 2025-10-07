إندونيسيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مدرسة إلى 61 شخصا

أنهت فرق الإنقاذ في إندونيسيا اليوم الثلاثاء عملية البحث التي استمرت أسبوعا عن الضحايا أسفل أنقاض مبنى منهار مؤلف من أربعة طوابق في مدرسة داخلية إسلامية، بعدما أكدت وقوع 61 قتيلا، في واحدة من أسوأ كوارث انهيار المباني في إندونيسيا خلال الأعوام الأخيرة.

وقالت وكالة إدارة الكوارث الوطنية إن الآلات الثقيلة أكملت المرحلة الأخيرة من إزالة الحطام في مدرسة الخوزيني الداخلية الإسلامية في منطقة سيدوارجو في جاوة الشرقية صباح اليوم.

وقال نائب مدير الوكالة للتعامل مع الطوارئ بودي إيراوان: " تم إزالة الحطام والعثور على 61 ضحية" لتنتهي بذلك جهود الإنقاذ التي بدأت بعدما انهار المبنى خلال عملية صب الخرسانة في 29 سبتمبر الماضي.

وكان انهيار المبنى أدى لحصار عشرات الطلاب، معظمهم من المراهقين، داخل قاعة للصلاة تم بناؤها مؤخرا، وجرى استخدامها بالفعل رغم كونها قيد الإنشاء.