الهند.. حريق بمستشفى يودي بحياة 6 مرضى على الأقل

قال مسؤولون في الهند، اليوم، إن ستة مرضى على الأقل لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق في مركز بالمستشفى الرئيسي الذي تديره الحكومة في مدينة جايبور شمال غرب البلاد.

وقال المسؤول بالمستشفى أنوراج داكاد لوكالة أنباء آسيا الدولية إن الحريق، الذي يُشتبه في أنه ناجم عن ماس كهربائي، بدأ في وحدة العناية المركزة بمستشفى ساواي مان سينغ وسرعان ما امتد إلى جناح قريب في المجمع الطبي مترامي الأطراف "مما أدى إلى انبعاث غازات سامة".

وأضاف أن "خمسة مرضى لا تزال حالتهم حرجة"، بينما تم إجلاء 13 آخرين بأمان.

وقال بيجو جورج جوزيف مفوض شرطة جايبور إن تحقيقا يجريه مختبر البحث الجنائي سيحدد السبب الدقيق للحريق.

وشهدت الهند حرائق مماثلة في المستشفيات في الماضي، وأُلقي اللوم في بعضها على حدوث ماس كهربائي في المعدات الإلكترونية.