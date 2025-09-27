الكويت.. منع 4000 مواطن ومقيم من السفر بسبب فواتير الكهرباء والهاتف والأقساط

كشفت إحصائية حديثة صادرة عن «قسم الإحصاء والبحوث» في وزارة العدل، أن عدد أوامر منع السفر في إدارة التنفيذ بحق مواطنين ومقيمين بلغت نحو 4000 أمر منع سفر، «خلال الفترة من 1 يناير الى 31 يوليو 2025».

ووفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية، كشفت الإحصائية أن عدد أوامر رفع منع السفر في الفترة نفسها بلغت 21539.

وأشارت إلى أن عدد طلبات ضبط واحضار مدين بلغ 12 ألفا و325 طلباً، وبلغت طلبات منع السفر 42 الفا و662 طلباً.

ولفتت الإحصائية إلى أن عدد أوامر منع السفر في محكمة الأسرة بلغ 2398، كما بلغت أوامر رفع منع السفر 1262.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة العدل قوله إن أبرز قضايا منع السفر هي النفقات والشيكات والبنوك والهواتف والأقساط والإيجارات وفواتير الكهرباء.

ولفت إلى أن التعديلات القانونية الجديدة فيما يتعلق بمنع السفر وتحصيل المديونيات ساهمت في خفض أعداد أوامر منع السفر.