لحظة طريفة في نيويورك.. ماكرون عالق بسبب موكب ترامب

واجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عائقا غير متوقع عند خروجه من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إذ أجبر على الانتظار بسبب مرور موكب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأثناء خروجه من مقر الأمم المتحدة، أوقفته الشرطة الأميركية في أحد الشوارع، حيث أبلغوه: “عذرا سيدي الرئيس، كل شيء مغلق حاليا”، مشيرين إلى اقتراب موكب ترامب.

وفي هذا الموقف الطريف، اتصل ماكرون بالرئيس الأمريكي لمحاولة إيجاد حل، وقال مبتسما على الهاتف: “تخيل، أنا الآن في الشارع لأن كل شيء مغلق من أجلك”.

وبعد انتظار عدة دقائق، تم فتح الشارع للمشاة فقط، مما اضطر الرئيس الفرنسي لمواصلة مكالمته مع ترامب في الشارع أثناء توجهه إلى سفارة فرنسا.