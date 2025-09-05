لأول مرة في أميركا.. شرطة ديربون هايتس تكتب شعارها بالعربية

كشفت إدارة شرطة ديربورن هايتس في ميشيغان عن شعار جديد للشرطة مصمم من قبل ضباطها، ويحتوي على اللغة العربية لأول مرة في البلاد.

وأكدت الشرطة لقناة "فوكس 2" يوم الأربعاء أن الإدارة لديها شارة اختيارية جديدة يُمكن للضباط ارتداؤها كجزء من زيهم الرسمي.

وتتضمن الشارة شعار ولاية ميشيغان في المنتصف، مع عبارة "شرطة ديربورن هايتس" مكتوبة باللغتين الإنكليزية والعربية.

ووفقًا للشرطة، صمّمت الضابطة إرميلي موردوك الشارة لتعكس تنوع المجتمع في المدينة وتكريمًا لهذا التنوع.

وبلغت نسبة سكان ديربورن هايتس من أصول شرق أوسطية أو شمال إفريقية 39% اعتبارًا من عام 2023، بينما يبلغون في ديربورن المجاورة حوالي 55%.

وكتبت إدارة الشرطة على فيسبوك: "نفخر بإبداع الضابط مردوك وتفانيها في مساعدة قسمنا على تمثيل مَن نخدمهم بشكل أفضل".

وأضافت: "يخدم ضباطنا جميع أفراد مجتمعنا بفخر، وهذا التصميم الجديد هو وسيلة أخرى نواصل من خلالها الاحتفاء بالثقافات الغنية التي تُميّز مدينتنا".