تركيا تطلب تسليم فتى ووالدته فرا إلى أمريكا بعد حادث سيارة مميت

قال وزير العدل التركي يلماز تونج اليوم إن تركيا طلبت تسليم فتى ووالدته فرا إلى الولايات المتحدة بعد حادث سير مميت في إسطنبول.



وعرفت السلطات التركية الفتى البالغ من العمر 16 والذي قاد السيارة بدون ترخيص بالأحرف الأولى لاسمه فقط نظرا لكونه قاصرا.



وذكرت وسائل إعلام تركية أن الحادث الذي وقع في شمال إسطنبول في الأول من مارس أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.



وأضافت بعض وسائل الإعلام أن الصبي تركي يحمل الجنسية الأمريكية، وهو ما لم تؤكده السلطات التركية.



وقال وزير العدل للصحفيين إن الفتى، المتهم بالتسبب في الوفاة عن طريق الإهمال، ووالدته، المتهمة بمساعدة مجرم، سافرا بعد الحادث إلى مصر ثم إلى الولايات المتحدة.



وأوضح تونج أن تركيا طلبت رسميا تسليم أمس من الولايات المتحدة في السابع من مارس عبر القنوات الدبلوماسية والإنتربول، مضيفا أن وزارة العدل الأمريكية طلبت وثائق إضافية من تركيا اليوم.



وأضاف قائلا "استكملنا الوثائق. ونتابع العملية عن كثب. ونأمل في رد إيجابي من الإدارة الأمريكية".