شيطانة بوجه ملائكي.. تفاصيل مروعة في جرائم قتل ممرضة لـ 7 أطفال حديثي الولادة

أدينت الممرضة البريطانية لوسي ليبتي يوم الجمعة الماضي، بقتل 7 أطفال حديثي الولادة خلال عام ومحاولة قتل 10 آخرين في المستشفى حيث كانت تعمل، ووسط صراخ ونحيب أمهات الضحايا، حكم قاض بريطاني، الاثنين، على الممرضة بالسجن مدى الحياة، وصفتها الصحافة البريطانية بـ"ممرضة الشيطان"، على خلفية إدانتها بقتل سبعة أطفال، ومحاولة قتل ستة آخرين في مستشفى كانت تعمل بها في المملكة المتحدة.

وقال القاضي موجها حديثه للممرضة السابقة، لوسي ليتبي (33 عاما)، في محكمة مانشستر كراون في شمالي إنكلترا، "على مدى 13 شهرا، قتلتِ سبعة أطفال ضعفاء وحاولت قتل ستة آخرين. كان عمر بعضهم يوما واحدا أو بضعة أيام. ستقضين بقية حياتك في السجن"، مشيرا إلى أن جرائمها تسببت في معاناة كبيرة.

وأصدر القاضي قراره، بعدما دانت هيئة المحلفين، ليبتي، الجمعة، حيث أثارت القضية الهلع في البلاد، واعتبرها البعض من أكثر قضايا قاتلي الأطفال المتسلسلين رعبا في الآونة الأخيرة.

وبينما كان القاضي يدلي ببيانه، كان بعض عائلات الضحايا ينتحبون ويعانقون بعضهم البعض، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وقال "كان هناك حقد عميق يقترب من السادية"، مشيرا إلى أنها "نفت ببرود" جرائمها.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن ليبتي رفضت مغادرة زنزانتها والمثول أمام المحكمة، الاثنين.

وقالت شبكة "سي أن أن" إن رفض ليتبي المثول أمام المحكمة خلال النطق بالحكم، أثار غضبا ودعوات لتغيير القانون لمطالبة مرتكبي أخطر الجرائم بمواجهة عائلات الضحايا.

ووصفها رئيس الوزراء، ريشي سوناك، الاثنين، بأنها "جبانة" لرفضها الحضور في المحكمة.

فما هي دوافع تلك الممرضة وراء هذا الفعل الشيطاني؟

وجدت المحكمة، الممرضة لوسي ليتبي البالغة من العمر 33 سنة، التي بدأت مذكرة كتبتها بعبارة "أنا شريرة"، بقتل خمسة أولاد وبنتين في مستشفى كونتيسة تشيستر ومهاجمة أطفال آخرين من حديثي الولادة أثناء عملها في الغالب خلال نوبات ليلية في عامي 2015 و2016.

وقال المدعون لهيئة المحلفين إنها سممت بعض ضحاياها من الرضع عن طريق حقنهم بالإنسولين، والبعض الآخر عبر حقن الهواء أو بدس الحليب بالقوة في أفواههم، وهاجمت بعض ضحاياها، الذين هم حديثي الولادة، مرات عدة قبل وفاتهم.

الأسباب التي دفعت ليتبي إلى ارتكاب جرائم القتل قد لا تكون مفهومة تماما، على الرغم من أن المدعين العامين وغيرهم من الخبراء أبلغوا المحلفين أثناء محاكمتها بالعديد من الدوافع المحتملة.

كان أحد الدوافع التي طرحها الادعاء هو أن ليتبي هاجمت وقتلت الأطفال الذين تحت رعايتها لكسب تعاطف الطبيب الذي كانت "مفتونة" به، في محاولة لتجعل نفسها مركز اهتمامه وتركيزه.

وطوال المحاكمة، لم تظهر ليبتي أي لمحة من العاطفة، حتى جاء يوم 16 فبراير، عندما أكد الطبيب، الذي لا يمكن تحديد هويته لأسباب قانونية، اسمه بعد أن أدى اليمين.

حينئذ دفعها صوته إلى الانهيار بالبكاء وتركت مقعدها فجأة وسارت نحو باب الخروج، وعندما حان الوقت لاعتلاء منصة الشهود، قالت إنها أحبت الطبيب باعتباره "صديقا موثوقا به" لكنها لم تكن تحبه عاطفيا، ونفت ادعاءات النيابة بأنها "مفتونة" بالطبيب.

الطفل ب، أحد ثلاثة توائم قتلتهم ليتبي، انهار في 24 يونيو 2016 وكانت الاستعدادات جارية لنقله إلى مستشفى آخر، وقبل فترة وجيزة من النقل المخطط له، قيل إن ليتبي أخبرت زميلا لها -الشخص الذي اتهمت بأنها مفتونة به-، "إنه لن يغادر من هنا حيا، أليس كذلك؟".

وخلال محاكمة ليبتي، قال المدعي العام نك جونسون إنها أدلت بالتعليق لأنها "تعرف ما سيحدث [لاحقا]".

وقال: "كانت تتحكم في الأشياء. كانت تستمتع بما يجري وتتوقع بسعادة أن شيئا تعرفه سيحدث. في الواقع، كانت تلعب دور الرب".

وكانت ليتبي قد قامت في وقت سابق بضخ الهواء إلى معدة الطفل ب أثناء إطعامها له الحليب - بعد 13 دقيقة فقط من قتل أحد أشقائه.

وقال الآباء والممرضات الآخرون في الجناح الذي تعمل فيه: "تصرفت ليتبي بشكل غير عادي عندما انخفض الأطفال الذين قتلتهم أو حاولت قتلهم فجأة".

وقال والدا الطفل الأول، الذي مات بعد هجمات متكررة من قبل ليتبي، إنهم يتذكرونها "وهي تبتسم وتستمر في الحديث عن كيفية تواجدها في حمام [الطفل الأول] وكم أحبته".

واقترح المدعي العام أن ليبتي "تشعر بالإثارة مما كنت تشاهده، من الحزن واليأس، في تلك الغرفة"، الأمر الذي نفته ليتبي.

وبحثت القاتلة المتسلسلة أيضا على فيسبوك، عن عائلات ضحاياها في ذكرى وفاتهم وغالبا ما كانت تبحث عن عدد منهم في أوقات غير متباعدة من بعضهم البعض.

وفي إحدى الحالات، أجرت بحثا في يوم عيد الميلاد، وقالت ليتبي، التي قدمت أدلة، إنها تبحث عن جميع أنواع الأشخاص - وليس فقط آباء الأطفال في الوحدة الصحية.

ويقال إن ليتبي قد جادلت مع زميلة لها عندما طلب منها العمل في "حضانة خارجية" حيث يتم رعاية الأطفال استعدادا للعودة إلى المنزل.

وتم تقسيم الوحدة إلى أربع غرف: العناية المركزة في الحضانة الأولى، رعاية التبعية العالية في الحضانة الثانية، و"الحضانات الخارجية" من الغرف الثالثة والرابعة.

وقالت الممرضة الرئيسية كاثرين بيرسيفال كالدربانك، إن ليتبي "لا تكون راضية" إذا تم تخصيص مناوبات في أي من الغرفتين الثالثة أو الرابعة، وأضافت: "أعربت عن عدم سعادتها لوضعها في دور الحضانة الخارجية، قالت إن الأمر ممل ولا تريد إطعام الأطفال. أرادت أن تكون في العناية المركزة".

وتابعت السيدة بيرسيفال كالدربانك: "إذا حدث أي شيء داخل الحضانة، ستجد أنها تهرع إلى هناك، كما نفعل جميعا للذهاب والمساعدة. ستنتهي بالتأكيد في الحضانة الأولى للمساعدة".

وأضافت: "كان الأمر أكثر أننا كنا قلقين على صحة لوسي العقلية، لأنه قد يكون مزعجا وعاطفيا وأحيانا مرهقا أيضا في نهاية الفترة، إذا كنت دائما في هذا الموقف المجهد طوال الوقت، في بعض الأحيان عليك أن تخرج من تلك البيئة وأن تكون في الحضانة الخارجية".

كتبت ليتبي: "أنا شريرة، لقد فعلت ذلك" في ورقة بعد ذلك عثرت عليها الشرطة في منزلها، في أقرب ما توصلت إليه النيابة من اعتراف.

كما كتبت: "أنا لا أستحق أن أعيش. قتلتهم عمدا لأنني لست جيدة بما يكفي لرعايتهم. لن أتزوج ولن أنجب أطفال. لن أعرف أبدا كيف سيكون الحصول على أسرة".

وأبلغت ليتبي المحكمة أن الملاحظات، التي كتبت بعد إيقافها عن العمل بانتظار التحقيق، تظهر التشويش في معاناتها العقلية بعد وفاة الأطفال الذين كانوا تحت رعايتها.

وقالت الممرضة إن المذكرات احتوت أيضا على احتجاج على البراءة ولم يتم تقديمها أبدا في المحكمة كدليل ملموس على دوافعها.