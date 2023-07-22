وفاة شخص وإصابة 24 جراء حريق في مستشفى للأمراض النفسية بدمشق

توفي شخص وأصيب أربعة وعشرون آخرون بجروح نتيجة اندلاع حريق ضمن مستشفى ابن رشد للأمراض النفسية في حي العباسيين بالعاصمة السورية دمشق.

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان إنه في حوالي الساعة 2.30 نشب حريق بغرفة في محيط أجنحة المرضى بالمستشفى، وعلى الفور استجابت كوادر المستشفى ومنظومة الإسعاف والطوارئ وفوج الإطفاء والدفاع المدني وحضروا إلى المكان، وتم إخماد الحريق خلال أقل من نصف ساعة وعزل انتشاره إلى الجوار.

ولفتت الوزارة إلى أن الحريق تسبب بوفاة شخص وإصابة أربعة وعشرين آخرين تم نقلهم إلى مشفى ابن النفيس لتلقي العلاج اللازم، مبينة أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق.