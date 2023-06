عروس تستعرض بقيادة "موتوسكل" بدون خوذة وتتلقى رداً قاسياً من الشرطة

شاركت شرطة مدينة دلهي الهندية مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع "تويتر" تحت عنوان " لا تضحي بنفسك من أجل الريلز. من فضلك لا تتورط في أعمال البلهاء. قد بأمان".

ويبدو في مقطع الفيديو الذي نشرته شرطة دلهي امرأة شابة ترتدي زي العروس، وتقود "موتوسيكل" (دراجة بخارية) بدون خوذة.

تُظهر إطارات الفيديو اللاحقة تحذيراً مروريًا صادرًا عن شرطة دلهي مع رسالة حول صنع مقاطع من أجل السوشال ميديا على الطريق وتعريض حياة المرء للخطر بسبب عدد قليل من الإعجابات.

وقالت الصحف الهندية إن الطريقة التي عالجت بها شرطة دلهي هذه القضية جديرة بالثناء لأنها مناسبة للاحتفال كما يوحي الفيديو.

يعود الفضل أيضًا إلى فريق وسائل التواصل الاجتماعي التابع لشرطة دلهي، حيث قام هذا الفريق بإنشاء وتحرير الفيديو الأصلي ومشاركته على حساب "تويتر" الرسمي الخاص بالشرطة، وبالتالي معالجة مثل هذه الحادثة الخطيرة ببراعة.

Going 'Vaari Vaari Jaaun' on the road for a REEL makes your safety a REAL WORRY!



Please do not indulge in acts of BEWAKOOFIYAN! Drive safe.@dtptraffic pic.twitter.com/CLx5AP9UN8