فيديو صادم لغزال يأكل ثعباناً.. والسبب غريب

هل سبق لك أن شاهدت عشبًا يأكل مخلوقًا آخر؟ حسنًا، يمكن أن تحدث هذه الحوادث النادرة في الحياة البرية، ويعتبر مقطع فيديو منتشر على الإنترنت دليلًا على ذلك.

شارك مسؤول خدمة الغابات الهندية، سوزانتا ناندا، مؤخرًا مقطع فيديو يظهر غزالًا يمضغ ثعبانًا.

في الفيديو، يمكن رؤية غزال يقف على جانب الطريق ويمضغ شيئًا ما.

عندما قام الشخص الموجود داخل السيارة بالتقاط مقطع الفيديو وتقريب الصورة، أصبح من الواضح أن الغزال كان يمضغ جسم ثعبان. يمكن سماع الشخص الذي قام بتسجيل الفيديو في الخلفية وهو يقول متعجباً: "هل يأكل ثعبان؟!".

Cameras are helping us understand Nature better.

Yes. Herbivorous animals do eat snakes at times. pic.twitter.com/DdHNenDKU0