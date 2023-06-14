فيديو صادم لغزال يأكل ثعباناً.. والسبب غريب

هل سبق لك أن شاهدت عشبًا يأكل مخلوقًا آخر؟ حسنًا، يمكن أن تحدث هذه الحوادث النادرة في الحياة البرية، ويعتبر مقطع فيديو منتشر على الإنترنت دليلًا على ذلك.

شارك مسؤول خدمة الغابات الهندية، سوزانتا ناندا، مؤخرًا مقطع فيديو يظهر غزالًا يمضغ ثعبانًا.

في الفيديو، يمكن رؤية غزال يقف على جانب الطريق ويمضغ شيئًا ما.

عندما قام الشخص الموجود داخل السيارة بالتقاط مقطع الفيديو وتقريب الصورة، أصبح من الواضح أن الغزال كان يمضغ جسم ثعبان. يمكن سماع الشخص الذي قام بتسجيل الفيديو في الخلفية وهو يقول متعجباً: "هل يأكل ثعبان؟!".

Cameras are helping us understand Nature better.

Yes. Herbivorous animals do eat snakes at times. pic.twitter.com/DdHNenDKU0 — Susanta Nanda (@susantananda3) June 11, 2023

هل تأكل الغزلان الثعابين؟

والجدير بالذكر أن الغزلان تصنف على أنها حيوانات آكلة للعشب وتستهلك المواد النباتية في المقام الأول كغذاء رئيسي لها.

ومع ذلك، وفقاً لمؤسسة "ناشيونال جيوجرافيك"، فإنه بسبب نقص بعض المعادن مثل الفوسفور والكالسيوم والملح في أجسامها، قد تتحول إلى استهلاك اللحوم. يحدث هذا السلوك غير المعتاد عادةً خلال فصل الشتاء أو عندما تكون الحياة النباتية نادرة في بيئتها.

أثار مقطع الفيديو مناقشات بين مستخدمي "تويتر"، الذين عبروا عن آرائهم في قسم التعليقات. شعر العديد من المستخدمين بالرعب بعد مشاهدة المقطع وذكروا أنها المرة الأولى التي يشهدون فيها مثل هذا الحادث في حياتهم.