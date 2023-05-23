رد إسرائيلي رسمي على ترجمة مصر لتفسير القرآن للغة العبرية لأول مرة

وجهت السفيرة الإسرائيلية لدى مصر أميرة أورون، رسالة لوزارة الأوقاف المصرية لترجمتها تفسير القرآن الكريم كاملاً إلى اللغة العبرية.

وقالت أورون وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية: "أبارك هذه المبادرة القيمة والمباركة، للمرة الاولى بإمكاننا قراءة تفسير القرآن باللغة العبرية الذي أشرفت عليه وقدمته وزارة الأوقاف المصرية ونخبة من أفضل العلماء والمترجمين في مصر".

وأضافت سفيرة تل أبيب أن هذه الترجمة ستساهم في زيادة المعرفة، والتفاهم والتعارف الإبداعي بين الشعوب، قائلة: "نبارك لكل من شارك في إصدار هذا العمل الى حيز التنفيذ".

وكان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية قد أعلن منذ عدة أيام صدور ترجمة لتفسير معاني القرآن الكريم للغة العبرية لأول مرة في مصر، حيث يحوي تفسير المنتخب 1100صفحة

وأكد رئيس لجنة الترجمة والحوار الحضاري الأستاذ الدكتور سعيد عطية لوسائل إعلام مصرية أن العمل استغرق 6 أشهر، وهو العمل الأول في ترجمة معاني القرآن للعبرية ويهدف إلى تقديم تفسير بسيط ووسطي للقرآن الكريم للباحثين واليهود وتقديم صورة صحيحة للإسلام خاصة فيما يتعلق ببني إسرائيل واليهود في القرآن الكريم.

وعند بدء هذا المشروع، كشف المتحدث باسم وزارة الأوقاف عبد الله حسن، أن "المقصود ليست ترجمة آيات القرآن نفسها، لأن القرآن الكريم لا يُقرأ ولا ينطق إلا باللغة العربية التي أُنزل بها".

وقال حسن إن الجمهور المستهدف هو "كل من يريد الاطلاع على تفسير آيات القرآن الكريم أيا كان مكانه أو جنسيته"، موضحا أن "وزارة الأوقاف عموما تتيح إصداراتها، وخصوصا كتاب المنتخب المترجم على الفضاء الإلكتروني، بجانب نسخ مطبوعة لمن يريد معرفة التفسير الصحيح من دون تحريف أو معلومات مغلوطة".

وشدد المتحدث على أن "هذا المشروع يأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية لتجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف الذي تنشره الجماعات الإرهابية عبر تفسيرات محرفة للقرآن".

وأوضح حسن، أنه كتاب المنتخب في تفسير فهم معاني القرآن الكريم باللغة العبرية يأتي لمواجهة التحريف.

وحول طبيعة التحريف الموجودة بهذه النسخ، نفى المتحدث باسم وزارة الأوقاف، وصول أي منها للوزارة، موضحا أن الوزارة شرعت في هذا الأمر لأن بعض المستشرقين ينشرون أحيانا ترجمات مغلوطة حول معاني القرآن الكريم، حسب قوله.