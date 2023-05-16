"الصحة العالمية" تحذر: لا تستخدموا "بدائل السكر" لمخاطرها

أصدرت منظمة الصحة العالمية توصيات جديدة تحذر من استخدام المُحليات غير السكرية (بدائل السكر) لإنقاص الوزن، مشيرة إلى المخاطر الصحية المحتملة.

وقالت المنظمة في بيان صحافي، أمس الإثنين، إن التوصية تستند إلى مراجعة منهجية للأدبيات العلمية.

وقالت إن المُحليات البديلة لا تساعد في تقليل دهون الجسم على المدى الطويل، كما إن الاستخدام طويل الأمد لها قد يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، أو حتى الوفاة المبكرة.

وأشارت المنظمة إلى أن الإرشادات الجديدة لا تعتبر توصية بتناول المزيد من السكر الحقيقي بدلا من ذلك، لكنها تهدف إلى ضرورة تقليل السكر بشكل عام في النظام الغذائي اليومي.

ويقول مدير التغذية وسلامة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية فرانشيسكو برانكا: "يحتاج الناس إلى التفكير في طرق أخرى لتقليل السكريات المضافة، مثل تناول الأطعمة المحتوية على سكريات طبيعية كالفاكهة، أو الأطعمة والمشروبات غير المحلاة".

وأضاف برانكا أن بدائل السكر "ليست لها قيمة غذائية"، مضيفاً: "يجب التقليل من حلاوة النظام الغذائي في سن مبكرة لتحسين صحتنا".

وقال برانكا إنه مثلما تعلم الكثير من الناس تناول الطعام والطهي بدون ملح، يمكنهم تعلم تقليل اعتمادهم على السكريات الحرة والمحليات غير الغذائية.

وقالت أخصائية التغذية المسجلة ليزا دراير في مقال لشبكة CNN إنه حتى لو كنت "مدمنًا" حقيقيًا على السكر، فإن الخبر السار هو أنه يمكنك ترويض أسنانك الحلوة. تقدم الخطوات التالية:

تدريب ذوقك. قال دراير إذا قللت تدريجيًا من السكر - بما في ذلك المحليات الصناعية - وأدرجت المزيد من البروتين والأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي، فقد يساعدك ذلك على اشتهاء كمية أقل من السكر.

استهلاك البروتين والألياف، يبطئ من ارتفاع نسبة السكر في الدم إذا تناولناه مع طعام يحتوي على السكر. وقالت في مقابلة سابقة: "يمكن أن يساعدنا في إرضائنا ويساعدنا في تقليل تناول السكر لدينا أيضًا".

اختر الأطعمة الخالية من السكر وتجنب جميع المشروبات المحلاة بالسكر.

على سبيل المثال، اختر الحبوب الكاملة أو الزبادي اليوناني بدون مواد التحلية. يجب أن تتضمن المشروبات المحلاة بالسكر التي يجب إزالتها من قائمة البقالة المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية وعصائر الفاكهة. اختر الماء بدلاً عن ذلك.

وتنطبق التوصية على الجميع باستثناء المصابين مسبقا بداء السكري، الذين قد يستمرون في الاستفادة من استخدام بدائل السكر.

وتستهدف الإرشادات "علب التحلية" التي يضيفها كثيرون إلى قهوة الصباح أو الحلويات عوضا عن السكر، بالإضافة إلى مجموعة بدائل السكر التي تضيفها شركات الأغذية بشكل متزايد إلى الأطعمة والمشروبات المصنعة، بما في ذلك الخبز والحبوب والألبان والوجبات الخفيفة.

وتشمل المُحليات غير السكرية الشائعة التي سمتها منظمة الصحة العالمية: مشتقات الأسيسولفام، الأسبارتام، السيكلامات، النيوتام، السكرين، السكرالوز، والستيفيا ومشتقاتها.