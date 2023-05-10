بايدن مازال لم يحسم أمره بشأن القيام بجولاته الخارجية في ظل أزمة سقف الديون بأمريكا

يدرس الرئيس الأمريكي جو بايدن ما إذا كان سوف يقوم بالرحلات الخارجية المقبلة، التي تشمل قمة مجموعة السبع المقبلة في اليابان، وذلك في حال لم يتم التوصل لحل لرفع سقف الديون .

ولدى سؤاله عن ما إذا كان سوف يبقى في واشنطن خلال قمة مجموعة السبع بسبب الخلاف بشأن سقف الديون في أمريكا، قال بايدن مساء أمس الثلاثاء إنه مازال ملتزما بالقيام بالرحلة، ولكن سقف الديون هو" القضية الأكثر أهميةِ".

مع ذلك ، فإنه إذا حان موعد التخلف عن سداد الديون في الوقت الذي يفترض أن يكون فيه بايدن في الخارج، قال بايدن" لن أذهب. سوف أبقى لحين إتمام الأمر".

وأضاف بايدن أنه يريد أن يذهب، ولكن سقف الديون" القضية الأكثر أهمية".

ومن المقرر عقد قمة مجموعة السبع لمدة ثلاثة أيام في اليابان في 19 مايو الجاري. وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من احتمالية التخلف عن سداد الديون بحلول الأول من يونيو المقبل.

وأوضح بايدن أنه يريد زيارة بابوا غينيا الجديدة بعد قمة مجموعة السبع، وبعد ذلك يتوجه إلى استراليا للمشاركة في اجتماع لتحالف "كواد" الأمني الرباعي.