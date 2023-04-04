العثور على جثتي متنزهين إسبانيين في البيرينيه بفرنسا

عُثر، أمس، على جثتي متنزهَيْن إسبانَيْن في منطقة البيرينيه الشرقية في فرنسا، حيث كان عناصر إنقاذ فرنسيون يبحثون عنهما بعدما فُقدا السبت عقب عاصفة ثلجية، على ما أفاد عناصر الإغاثة الفرنسيون.

وأوضح العناصر لوكالة "فرانس برس" أنّ مروحية كانت تحلّق في المنطقة عثرت مساءً على جثتي الرجلين الذين يبلغان 54 و56 عاماً في شرق قمة كارلي، من دون تحديد هويتيهما.

وحوصر الرجلان، المعتادان على ارتياد الجبال واللذان حضرا من برشلونة لتمضية عطلة نهاية أسبوع في المنطقة، على ارتفاع 2921 متراً فوق الجبل بسبب عاصفة ثلجية ضربت المنطقة، ولم ينجحا في العودة إلى مبيتهما مساء السبت.

وبعدما أمضيا الليل فوق الجبل، تواصلا صباح الأحد مع هيئة الطوارئ، لكنّهما لم يتمكّنا من تحديد موقعهما بصورة دقيقة.

وصعّبت الظروف الجوية الحادة ودرجات الحرارة التي لامست الـ25 درجة مئوية دون الصفر، والرؤية الضبابية والرياح التي وصلت سرعتها إلى مئة كيلومتر في الساعة، عمل عناصر الإنقاذ حتى يوم الاثنين. ولم تتمكن المروحيات من التحليق فوق المنطقة إلا في فترة ما بعد الظهر.