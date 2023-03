شاهد.. نجل رئيس وزراء كندا يستقبل بايدن بدون حذاء وجوارب «متسخة»

أثارت صورة نشرها رئيس وزراء كندا، غاستن ترودو، لاستقبال الرئيس الأميركى جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، في منزله في أوتاوا، مساء الخميس، جدلا واسعا، وتساؤلات.

وما أثار الجدل والتساؤلات، طريقة النجل الأكبر لرئيس الوزراء الكندي، لاستقباله الرئيس الأميركي جو بايدن والسيدة الأولى خلال زيارة الرئيس الأميركي الرسمية الأولى إلى كندا.‏

وظهر خافيير، نجل ترودو الأكبر، من دون حذاء ومرتديا جوارب "متسخة"، خلال استقبال بايدن وزوجته جيل في منزل والديه مساء الخميس.

وكتب أحد الحسابات: "هل هذا هو الابن الأكبر لغاستن ترودو، هل أيقظه أحدهم للتو وأخبره أن يرتدي ملابسه لأن الرئيس قادم، قميص مجعد وجوارب قذرة. يا لها من طريقة جيدة لتمثيل كندا".

واعتبر البعض أن عدم ارتدائه حذاء واستقبال الرئيس الأميركى بجوارب متسخة عكست عدم اكتراث وخالفت قواعد آداب السلوك والاستقبال الرسمى. ويعتقد البعض أن ارتداء الأحذية في المنزل هو علامة على البلوغ الحقيقي.

ومع ذلك، اعتبر آخرون أن الصورة تظهر الاختلاف الثقافى في الولايات المتحدة وكندا، حيث من المعتاد أن يخلع الكنديون أحذيتهم داخل المنزل، وهو ما أشار إليه الكثير من الكنديين في تعليقهم على الصورة

وقال موقع "ياهو" الأميركى إن الرئيس الأميركي جو بايدن، قام بأول زيارة رسمية له لكندا استمرت 27 ساعة وركزت على قضايا ثنائية كثيرة، واشتملت على زيارة منزل رئيس الوزراء الكندي غاستن ترودو، في أوتاوا مساء الخميس، ونشر ترودو 3 صور على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، والتي تشمل أيضا تويتر.



في الصورة، يظهر الرئيس بايدن تنضم إليه السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن، وتحيط به عائلة ترودو بما في ذلك زوجته، صوفي غريجوار ترودو ، وأطفاله الثلاثة إيلا غريس ، وخافيير ، وهادرين.



Welcome, @POTUS Biden – to Canada, to Ottawa, and to our home. We’re happy to have you here. pic.twitter.com/mT3kl2wf0T