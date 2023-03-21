"الخدود الممتلئة" لابنة زعيم كوريا الشمالية تستفز الشعب "الجائع"

يشعر الكوريون الشماليون بالاستياء سرًا من أن ابنة كيم يونغ أون الصغيرة تبدو وكأنها تتغذى جيدًا لأن آخرين في الدولة المنعزلة يتضورون جوعاً، وفقًا لتقرير لـ "إذاعة آسيا الحرة".

أخبرت إحدى سكان المملكة الناسك مؤخرًا أن العاملين في الخدمة الكورية في "إذاعة آسيا الحرة" يلاحظون الخدود الممتلئة لابنة الدكتاتور كيم يو آي وهي تظهر علنًا مع والدها.

شوهدت الابنة، التي يُعتقد أنها في العاشرة من عمرها، مؤخرًا مع زعيم البلاد عندما أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات الأسبوع الماضي.

إنها واحدة من عدد قليل من المناسبات التي ظهرت فيها في الأشهر الأخيرة.

وقال المصدر، وهو من شمال بيونغان، لكنه لم يرغب في الكشف عن هويته، لمعد التقرير: "الناس يقولون أشياء مثل: لابد أنها تأكل جيدًا، وجهها أبيض ممتلئ الجسم مثل القمر"، وأضاف "معظم الناس في كوريا الشمالية غير قادرين على تناول الطعام بشكل صحيح لذلك تبرز عظام الوجنتين من وجوههم أكثر من أي وقت مضى".

وقال مصدر آخر إن السكان في شمال العاصمة في إقليم بيونغان الجنوبي يرون مظهر كيم جو آي الممتلئ ثم يقارنونه بالأطفال في منطقتهم الذين يكافحون من أجل تناول الطعام.

وقال المصدر الثاني لـ"إذاعة آسيا الحرة" إنهم غاضبون من رؤية الوجه الأبيض الممتلئ للطفلة الحبيبة يظهر في كثير من الأحيان في الدعاية"، وتابع: "يقولون إنها تبدو مختلفة تمامًا عن أطفال عامة الناس، الذين لا يستطيعون حتى تناول ثلاث وجبات في اليوم بسبب نقص الطعام".

كما اشتكى المصدر الثاني إلى معد التقرير من أنه من النفاق أن تعاقب السلطات أطفال المدارس الثانوية على إطالة شعرهم أو مواكبة اتجاهات الموضة - وكلاهما يُنظر إليه على أنه من رموز الثقافة الرأسمالية - بينما تتجول ابنة الزعيم بملابس أنيقة باهظة الثمن. ملابسها ومظهرها مختلفان تمامًا عما يمكن أن ترتديه فتاة مراهقة عادية".

كانت هناك تكهنات بأن كيم يو آي ستكون خليفة والدها، لكن المسؤولين الكوريين الجنوبيين يعتقدون أنه من السابق لأوانه تحديد ذلك في كلتا الحالتين.

وأشار وزير التوحيد في كوريا الجنوبية، كوون يونغسي، إلى صغر سن كيم وكيف يهيمن الذكور على كوريا الشمالية كأسباب تجعل ابنته لن تكون الزعيمة التالية.

هناك آراء مفادها أن (ظهورها) يهدف إلى الحديث عن انتقال وراثي للسلطة. ولكن بالنظر إلى عمر كيم يونغ أون وحقيقة أن كوريا الشمالية تتمتع بطبيعة أبوية أكثر بكثير من الأنظمة الوراثية الأخرى، فهناك أيضًا الكثير من الأسئلة حول ما إذا كان وجود امرأة (على استعداد) لترث السلطة الآن في كوريا الشمالية أمر صحيح أم لا.

يعتقد بعض الخبراء أنها ستكون التالية في الصف لأن وسائل الإعلام الحكومية وصفت ابنة زعيم البلاد بـ "المحبوبة" الأكثر لوالدها أو "المحترمة" وتنشر صورًا تظهر مدى قربها منه.

وقدر المسؤولون الكوريون الجنوبيون هذا الشهر أن الشق الكوري الشمالي يواجه نقصًا سنويًا في الأرز يبلغ 800 ألف طن. ويقدر تقرير حديث للأمم المتحدة أن حوالي 60٪ من الكوريين الشماليين يعانون مع انعدام الأمن الغذائي بحلول نهاية عام 2021.