النوم أقل من 5 ساعات يزيد من مخاطر الموت

أكد بحث علمي سويدي أن النوم أقل من خمس ساعات ليلا يزيد من مخاطر تشكل جلطات الدم بمقدار ثلاثة أرباع مقارنة بالنوم للفترة التي يوصي بها الأطباء.

واكتشف الباحثون السويديون من معهد كارولينسكا في استكهولم أن فقدان النوم يزيد من فرص تطور مرض الشريان المحيطي، حيث تتجلط الأوعية الدموية في الساقين.

وراقبت الدراسة معدلات المرض في 650 ألف بالغ، وقارنته بمدى الساعات التي ينام فيها هؤلاء كل ليلة.

وكشفت الدراسة عن أن نقص النوم عن الساعات التي يوصى بها وهي ما بين 7 إلى 9 ساعات يعرض الأشخاص لخطر الجلطة.

وقال الدكتور شواي ياون من المعهد المذكور "يعتبر النوم لمدة 7 أو 8 ساعات عادة جيدة من أجل تخفيض مخاطر مرض الشريان المحيطي.

ويعاني 20% من البريطانيين فوق سن 60 عاما من هذه الحالة، التي تزيد من مخاطر حدوث نوبة قلبية، وسكتة دماغية. وتكون هذه الحالة أكثر انتشارا بين المدخنين، ومرضى السكر، ومرضى ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع معدل الكوليسترول.

ويمكن أن تسبب سقوط الشعر عن الساق، وآلام مبرحة عند المشي، وخدر، وهشاشة أظافر القدمين، وتقرحات.

وتشير الأبحاث السابقة أن عدم النوم لفترة كافية يزيد من مخاطر مرض القلب، الناجم عن تجلط الشرايين.

وقال الدكتور ياون " إضافة إلى ذلك، تعتبر مشكلات النوم من أكثر شكاوي مرض الشريان المحيطي" وبحثت هذه الدراسة الأحدث من نوعها، والتي تم نشرها في مجلة "يوروبيان هارت جورنال" في تأثير عادات النوم في هذه الحالة المرضية.

وقارن الباحثون عدد الساعات التي ينامها كل شخص مع ما إذا كان تطور لديه المرض. وبعد ذلك قاموا بتحليل بياناتهم الجينية لتقييم ما إذا كان النوم يؤثر على فرص إصابتهم بمرض الشريان المحيطي.

واكتشفوا في أول تحليل، أن النوم أقل من خمس ساعات في الليل يؤدي إلى مضاعفة خطر الإصابة بالمرض مقارنة بمن ينامون سبع أو ثمان ساعات.

وأظهر تحليل البيانات الجينية أن النوم لفترة قصيرة مرتبط بزيادة خطر المرض كما أنه مرتبط بزيادة احتمال النوم القصير.

وقال الدكتور ياون "نحتاج إلى مزيد من الأبحاث حول كيفية تفسير العلاقة بين النوم القصير ومرض الشريان المحيطي.

ويمكن لتغيير أسلوب الحياة أن يساعد الأشخاص على النوم لفترة أطول، مثل لعب الرياضة، وهو ما يساعد على تخفيض احتمال الإصابة بمرض الشريان المحيطي.

وأضاف ياون "بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض الشريان المحيطي، فإن تحسين إدارة الألم يمكن أن يمكنهم من النوم بصورة جيدة"

