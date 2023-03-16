أكبر سجن في العالم يستقبل 4000 مجرم من أخطر العصابات.. فيديو

أعلن رئيس السلفادور نجيب أبوكيلة، أنه تم نقل 2000 من أفراد العصابات إلى سجن السلفادور الذي يعد أكبر سجن في العالم، ليضم السجن الجديد خلال الأيام القليلة الماضية 4000 سجين.

ووفقاً للصحافة المحلية انضم الوافدون الجدد إلى 2000 متهم آخر من أفراد العصابات الذين هبطوا في المركز الجديد لحصر الإرهاب الشهر الماضي فيما تتطلع السلفادور للفوز في معركتها ضد عصابات الشوارع العنيفة.

ونشر الرئيس نجيب أبو كيلة لقطات جديدة للسجن والسجناء الجدد وهم يُدفعون من الحافلات إلى المنشأة حيث يحيط بهم حراس مدججون بالسلاح.

داخل السجن، شوهد الرجال الموشومون، وهم يرتدون سراويل قصيرة بيضاء، حفاة القدمين ومقيدي الأيدي، متجمعين معًا وهم يجلسون على الأرض ويخفضون رؤوسهم الحليقة قبل أن يركضوا إلى زنازين السجن.

وقال أبوكيلة في تغريدة على "تويتر": "يوجد الآن 4000 عضو في العصابة في أكثر السجون تعرضًا لانتقادات في العالم".

Este día, en un nuevo operativo, trasladamos al segundo grupo de 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).



Con esto, ya son 4,000 pandilleros los que habitan la cárcel más criticada del mundo. pic.twitter.com/A2oTUIYubW — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 15, 2023

تجدر الإشارة إلى أن السجن يتسع لـ 40.000 سجين.

وسبق أن أفادت الأنباء أن السجن، الذي يقع على بعد 46 ميلاً من عاصمة الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، سيحتجز النزلاء في ثمانية مبان لكل منها 32 زنزانة يتسع كل منها لـ 100 سجين، حيث تحتوي كل زنزانة على مرحاضين ومغسلتين فقط.

وتفاخر أبوكيلة بأنه "من المستحيل الهروب من هذا السجن".

بينما اتخذ أبوكيلة نهجًا استباقيًا في حربه ضد العصابات، أثارت المبادرة مخاوف مراقبي حقوق الإنسان من انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية، بما في ذلك المخاوف من احتجاز الأشخاص دون أمر قضائي.

على مدى العام الماضي، تم القبض على أكثر من 60.000 متهم من أفراد العصابات من قبل الجيش والشرطة في البلاد.