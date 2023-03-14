أميركي يعيش مع جثة متعفنة عدة أشهر.. ثم ينتحر بالرصاص !

عاش رجل في الولايات المتحدة مع جثة متعفنة عدة أشهر، قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه عندما حاولت الشرطة الدخول إلى منزله.

واشتكى جيران الرجل البالغ من العمر 63 عاماً في مقاطعة هاريس بتكساس من الرائحة الكريهة والذباب الكبير في شقته، وأبلغوا الشرطة التي حضرت إلى المكان وسمع رجالها صوت طلقة رصاص وحينما دخلوا اكتشفوا الرجل منتحراً في غرفة نومه، وفي غرفة مجاورة اكتشفوا جثة شديدة التحلل لرجل مجهول يبلغ من العمر 64 عاماً، من المحتمل أنها بقيت في نفس المكان لعدة أشهر.

وقالت شرطة مقاطعة هاريس في إحاطة إعلامية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن المحققين يواصلون العمل لتحديد ملابسات الواقعة.