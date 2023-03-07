البحث عن جثامين 6 مصريين غرق بهم مركب وسط النيل

تواصل قوات الحماية المدنية والمسطحات المائية بمحافظة أسوان، جنوبي مصر، جهودها للعثور على جثامين ستة مواطنين مصريين، بينهم طفلان، غرقت بهم "فلوكة" (مركب شراعي) وسط مياه نهر النيل مساء أمس الإثنين.

وكان محافظ أسوان اللواء أشرف عطية تلقي إخطاراً بوقوع حادث غرق فلوكة في نهر النيل يستقلها سبعة أشخاص بالقرب من مرسى أبو هور بمركز نصر النوبة، وكلّف على الفور الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث.

وانتشلت الحماية المدنية شخصاً على قيد الحياة، وتم تكثيف الجهود للعثور على الستة الآخرين، وبينهم طفلان.

وأرجعت السلطات أسباب الحادث، بحسب بيان لمحافظة أسوان اليوم الثلاثاء، إلى حالة الطقس المتقلب، وتعرض المحافظة لرياح سريعة محملة بالأتربة.

وتوقفت أمس حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل من أسوان إلى إدفو شمالاً، وأيضاً ببحيرة ناصر، كما جرى تنبيه المركبات والسيارات بالحد من الحركة على الطرق السريعة نتيجة انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية التي أدت لانخفاض مستوى الرؤية، وخاصة أمام حركة المركبات براً، والبواخر السياحية والدهبيات النيلية، والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات النيلية الخاصة.