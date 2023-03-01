يقتل 5 ملايين سنوياً.. "أنفلونزا المعدة" المقاومة للأدوية تنتشر في أميركا

أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) تنبيهًا "خطيرًا للصحة العامة"، محذرة من ارتفاع على مستوى البلاد في داء الشيغيلات "المقاوم للأدوية على نطاق واسع".

وتهاجم عدوى بكتيرية الشيغيلا شديدة العدوى الأمعاء وتسبب إسهالًا التهابيًا وأحيانًا مصحوبًا بالدم، وفقًا لـ "استجابة الطوارئ والاستعداد" لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأكدت "سي دي سي"، الجمعة، أن البكتريا قادرة على نشر جينات مقاومة للمضادات إلى البكتيريا الأخرى التي تصيب الأمعاء.

ويمكن أن تسبب العدوى البكتيرية المعروفة باسم داء الشيغيلات، الحمى وتشنج البطن والإسهال الدموي.

وتنتشر البكتيريا عن طريق البراز وعن طريق الفم، والاتصال مع شخص آخر، والطعام والماء الملوثين.

وفي حين أن داء الشيغيلات يصيب الأطفال الصغار عادة، قالت "سي دي سي" إنها وثقت المزيد من العدوى المقاومة للمضادات في البالغين، والمتشردين، والمسافرين الدوليين والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

وبالنظر إلى المخاوف الخطيرة المحتملة المتعلقة بالصحة العامة، طلبت "سي دي سي" من المتخصصين في الرعاية الصحية توخي الحذر بشأن الاشتباه في حالات عدوى الشيغيلا.

وقالت إن المرضى سيتعافون من داء الشيغيلات دون أي علاج مضاد، ولكن بالنسبة للمصابين بالسلالات المقاومة للأدوية، لا توجد توصيات للعلاج إذا أصبحت الأعراض أكثر حدة.

ووفقًا للتقرير الجديد، فإن "داء الشيغيلات مقاوم لجميع المضادات الحيوية الموصى بها عمومًا في الولايات المتحدة، مما يجعل من الصعب علاجه".

وكتبت "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" في بيانها أن المتخصصين الطبيين الذين يعالجون داء الشيغيلات "يجب أن يتشاوروا مع متخصص على دراية بعلاج البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية لتحديد أفضل خيارات العلاج".

وأوصت جميع المرضى المصابين بداء الشيغيلات أو المشتبه بإصابتهم بما يلي:

• ابق في المنزل بعيدًا عن المدرسة أو من الرعاية الصحية أو خدمة الطعام أو وظائف رعاية الأطفال أثناء المرض أو حتى تعلن وزارة الصحة أنه من الآمن العودة.

• الامتناع عن ممارسة العلاقة الزوجية.

• اغسل يديك كثيرًا لمدة 20 ثانية على الأقل.

• لا تحضر الطعام للآخرين إن أمكن.

ابتعد عن المياه الترفيهية، بما في ذلك حمامات السباحة وأحواض الاستحمام الساخنة وملاعب المياه والمحيطات والبحيرات والأنهار.

تصل سلالة العدوى الأخيرة لداء الشيغيلات هذه مع انتشار المزيد من جراثيم المعدة السائدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يُعرف هذا الداء أيضًا باسم "أنفلونزا المعدة" (على الرغم من أنه لا علاقة له بالإنفلونزا)، وإصابة الجهاز الهضمي بعدوى شديدة، يمكن أن تؤدي إلى القيء والإسهال والحمى لدى الأطفال والبالغين - مما قد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح.

وارتفعت نسبة الإصابات بسلالات البكتيريا المقاومة للأدوية من الصفر، في عام 2015، إلى 5%، في عام 2022، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وعلى الصعيد الأميركي، هناك ما يقرب من 3 ملايين عدوى مقاومة للمضادات كل عام، ويموت أكثر من 35000 شخص نتيجة لذلك، وفقا لـ "سي دي سي".

وكان تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة قال إن ما يقرب من 5 ملايين حالة وفاة في جميع أنحاء العالم ارتبطت بمقاومة مضادات الميكروبات، في عام 2019، ومن المتوقع أن ترتفع الحصيلة السنوية إلى 10 ملايين بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ خطوات لوقف انتشار ذلك.