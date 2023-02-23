الكويت.. إنهاء خدمات 1800 مُعلّم وافد لتوافر البديل الوطني

يترقب نحو 1800 معلم وافد في الكويت مصيرهم في ظل توجه وزارة التربية للاستغناء عن خدماتهم في بعض التخصصات التي يتوافر لها البديل الوطني من المعلمين، وأبرزها مواد التربية الإسلامية والاجتماعيات والحاسوب والتربية الفنية والموسيقى.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر تربوي أن قطاع التعليم العام في الوزارة زوّد القطاع الإداري بأسمائهم لاتخاذ اللازم، مشيراً إلى اجتماع سيضم القطاعين قريباً، لوضع آلية لإنهاء خدمات هذا العدد الكبير من أعضاء الهيئة التعليمية، وتحديد مواعيد إبلاغهم بالقرارات والتوقيع عليها بالإقرار بالعلم.

ونفى المصدر للصحيفة أن يكون إنهاء خدمات المعلمين جاء بتعليمات من ديوان الخدمة المدنية، مؤكداً أنه "منذ 3 سنوات وهم خارج سياسة الإحلال، لأن الوزارة ملتزمة بالنسبة المحددة من المعلمين والمعلمات، حيث إن نسبة الكويتيين تفوق الـ72%، فيما لا تتجاوز نسبة الوافدين الـ27%".

ورجح المصدر أن يتم إنهاء خدمات المعلمين في أغسطس المقبل، وذلك لاستحقاقهم رواتب العطلة الصيفية، بحسب المرحلة التعليمية ومواعيد انتهاء العام بها وفقاً للتقويم الدراسي، مبيناً أن هذا التوجه يأتي استناداً إلى تعليمات وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني، في شأن إنهاء خدمات المعلم الوافد، متى ما توافر العنصر الوطني.

يأتي ذلك في وقت لاتزال وزارة التربية الكويتية تستقبل طلبات المعلمين الجدد (تعاقد محلي) على موقعها الإلكتروني، في حين ترفض طلبات عشرات المتقدمين إلى بعض التخصصات، بسبب اقتصارها على أبناء الكويتيات فقط، وفق الموقع الرسمي للوزارة.