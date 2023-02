يسرقان مجوهرات بقيمة 500 ألف دولار في "كيس".. فيديو

قالت شرطة نيويورك إن اثنين من اللصوص سرقا مجوهرات بقيمة 500 ألف دولار بعد اقتحام متجر للأحجار الكريمة وضربا موظفة عجوز أمس الأربعاء.

وبحسب الشرطة، قام اللصان بلكم وركل موظفة عجوز تبلغ من العمر 79 عاماً وضربها على رأسها بمسدس".

ويُظهر فيديو السرقة اللص الأول وهو يدفع المرأة تحت قدميه، فيما قام شريكه المقنع، الذي كان يحمل في يده كيس تسوق قابل لإعادة الاستخدام، برفع مسدسه مهدداً الموظفة العجوز.

في مقطع آخر، يمكن رؤية المرأة العجوز وهي ترتعد على الأرض حيث يسقط زجاج من حاوية مجوهرات مكسورة حولها.

قام اللصان بسرقة بضائع بقيمة 500 ألف دولار قبل أن يفروا سيرًا على الأقدام باتجاه شارع برينس.

تم نقل الضحية الى مستشفى قريب في حالة مستقرة، فيما يجري البحث عن اللصان.

