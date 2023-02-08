نقار الخشب يدمر منزل عائلة ويحول جدرانه إلى مخزن لـ 317 كيلو من البلوط

عندما تلقى الأميركي نيك كاسترو، الذي يعمل في مكافحة الحشرات المنزلية، مكالمة هاتفية من أحد مالكي المنازل الذي اشتكى من أن الحشرات تخرج من أحد جدران منزله في سان فرنسيسكو، لم يكن يتوقع أن يشاهد ما حدث، فقد ذهل الرجل عندما فتح الجدار المذكور وسقط منه الاف حبات البلوط.

وكان أحد طيور نقار الخشب الجائعة يحاول تخزين البلوط في مدخنة أحد المنازل في مدينة سان فرنسيسكو. وحفر الطائر حفرة في المدخنة، وكان يضع البلوط داخلها ولكنه فقد ما كان يخزنه فيما بعد داخل الحفرة الموجودة في الجدار. ولكن بدلا من التوقف عن التخزين استمر الطائر بملء الجدران بألاف حبات البلوط.

وعندما قام كاسترو بفتح الجدار سقطت كل هذه الحبات على الأرض. وقال كاسترو "لقد رأيت أشياء غريبة، ولكني لم أر شيئاً مثل ذلك في حياتي. لقد استمرت حبات البلوط بالسقوط. وكان يعتقد أن البلوط مكدس حتى ارتفاع ربع الجدار ولكن اتضح أنها كانت تملأ الجدار حتى ارتفاع سقف المنزل"، وأضاف "يبدو أن الطائر كان قد حطم الجانب الخارجي من المنزل لكثرة الحفر التي حفرها فيه. وكان البلوط مكدساً في كل الجوانب".

وقام المساعدون الذين يرافقون كاسترو بقياس وزن كمية البلوط الموجودة وبلغت نحو 350 كيلو غرام إضافة إلى أشياء ومكسرات أخرى ملأت ثمانية أكياس قمامة بسعة 40غالون".

واضطر كاسترو إلى فتح أربع فتحات مختلفة في الجدران لإزالة البلوط، الذي كان مغطى بمادة "فبرغلاس" العازلة. واستغرقت العملية جهد فريق العمل برمته، حيث تم تحميل البلوط في سيارة شحن ونقل إلى مكب القمامة لإلقائه هناك.

وبعد أن أنهى عمله شعر كاسترو بالذنب لأنه تخلص من هذه المخزون الذي جمعته الطيور بشق الانفس، وقال إنهم شاهدوا الطيور تحلق فوق رؤوسهم عندما كانوا يغادرون المكان.