"طالبان" تعلن إنتاج سيارة رياضية خارقة.. والمحرك مفاجأة (فيديو)

أعلنت حركة "طالبان" إنتاج أول سيارة خارقة يتم تصميمها وصنعها في أفغانستان، ورغم المظهر الرياضي واللون الأسود الأنيق الذي ظهرت عليه السيارة إلا أن عدة صحف غربية كشف مفاجأة كبرى وهي أن المحرك يعود لسيارة اقتصادية قديمة من فئة "تويوتا كورولا"، ولا يتوافق مع مظهر السيارة.

وقالت صحيفة "الغارديان" في تقرير لها إن السيارة التي تسمى "Mada 9"، تستخدم محركاً معدلاً من سيارة تويوتا كورولا موديل 2000، قام بتعديله مهندسون ومصممون من المعهد التقني المهني الأفغاني.

وقالت قناة "nexta tv" بشكل ساخر محذرة شركات السيارات الرياضية العالمية: "بوجاتي، لامبورغيني، فيراري.. احذروا.. لاعبون جدد يدخلون السوق".

وتمت مشاركة العديد من مقاطع الفيديو للسيارة الجديدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهي تتحرك، ولكن ليس بسرعة كبيرة، وهو ما جعل صحيفة "إكسبريس" تقول إن آداء السيارة لا يتوافق مظهرها.

