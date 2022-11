ترامب يعلن رسميا ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسميا ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في 2024 ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقبل دقائق من ظهوره في حدث لإعلان الترشح، قدمت حملة ترامب، 76 عاما، أوراقا اتحادية لإعلان ترشحه للمنصب مرة أخرى، ليصبح أول منافس رئيسي من أي من الحزبين يعلن رسميا خوض الانتخابات المقبلة.





BREAKING: President Donald J. Trump, the 45th President of the United States, announces his candidacy for re-election as president in 2024. pic.twitter.com/R7zBQmhLtk