ترامب يعلن رسميا ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسميا ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في 2024 ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقبل دقائق من ظهوره في حدث لإعلان الترشح، قدمت حملة ترامب، 76 عاما، أوراقا اتحادية لإعلان ترشحه للمنصب مرة أخرى، ليصبح أول منافس رئيسي من أي من الحزبين يعلن رسميا خوض الانتخابات المقبلة.

 

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