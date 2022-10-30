بأول تعليق لها بعد الهجوم على زوجها.. بيلوسي تشعر بـ "الحزن والصدمة"

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إنها تشعر مع أفراد أسرتها بـ"الحزن والصدمة" جراء الهجوم العنيف على زوجها في منزلهما بكاليفورنيا.

ونشرت بيلوسي رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، جاء فيها "أنها تشعر مع أولادها وأحفادها بالحزن والصدمة جراء الهجوم الذي هدد حياة زوجها".

وتابعت نانسي بيلوسي "نحن ممتنون للاستجابة السريعة من جانب أجهزة إنفاذ القانون والطوارئ، وللعلاج الطبي الحيوي الذي يتلقاه" بول، مشيرة في رسالتها إلى أن حالة زوجها "تواصل التحسن".

وأردفت أن المشتبه به "طلب رؤيتي وهاجم زوجي بول بوحشية".

من جانبه قال المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأميركي، إن الرجل الذي هاجم زوج، نانسي بيلوسي، في منزل الزوجين، صباح الجمعة، كان يبحث بالفعل عن الزعيمة الديمقراطية.

وأضاف أن بول بيلوسي، وهو في عقده الثامن، "خضع لجراحة ناجحة لعلاج كسر في الجمجمة وإصابات خطرة في ذراعه اليمنى ويديه".

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية عن مصادر قريبة من الأسرة، فإن المهاجم أبلغ بول بيلوسي بأنه سيقيده وينتظر وصول زوجته. وكانت المسؤولة الأميركية في واشنطن في ذلك الوقت.