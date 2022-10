لحظة فقدان طائرة أحد إطاراتها في الهواء (فيديو)

فقدت طائرة شحن كبيرة أحد إطاراتها خلال الإقلاع، أمس الثلاثاء، في إيطاليا، لكنها تمكنت من الهبوط بسلام في الولايات المتحدة.

وفقدت الطائرة من طراز بوينج 747 المعروفة باسم "دريمليفتر" إطارا في الهواء بعد ثوان من إقلاعها من مدينة تارانتو جنوبي إيطاليا، كما ظهر في مقطع فيديو صوره أحد الهواة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)

وبعد رحلة طيران استمرت نحو 11 ساعة، هبطت الطائرة على إطاراتها الـ 17 المتبقية السليمة في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا الأميركية.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة فقدان الطائرة للإطار الذي ارتطم بالأرض عدة مرات بعد سقوطه.

747 Dreamlifter operated by Atlas Air loses a main gear wheel on departure from Taranto-Grottaglie Airport in Italy. The aircraft is still in the air enroute to Charleston Airport in the U.S. https://t.co/0xugG9gbh5



📹 The Gazzetta Mezzogiorno pic.twitter.com/LqoL8GfU2f