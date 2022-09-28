السعودية.. ضبط 765 ألف قرص مخدر بالرياض مخبأة داخل شحنة بطيخ
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 765 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمدينة الرياض.
وأضاف المتحدث حسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الأقراص المخدرة كانت مخبأة داخل شحنة "بطيخ"، وضبطبت بحوزة 5 أشخاص، وهم 3 مقيمين من الجنسية السورية، ومواطنان، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ضبط (765) ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمدينة الرياض، مخبأة داخل شحنة "بطيخ" بحوزة (5) أشخاص.— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 28, 2022
#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/TUVLcbJqK2
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